شكرا لمتابعة خبر عن بعدالإعلان عن أول حالة مصابة يصنعاء الحوثيون يبلغون بعض عقال حارات صنعاء ببدء فرض حظر التجوال الجزئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بداء الحوثيين بإبلاغ بعض عقال حارات صنعاء ببدء فرض حظر التجوال الجزئي في العاصمة بعد إعلان وزارة الصحة الحوثية حالة وفاة لوافد صومالي في صنعاء .

وقالت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء ان الحوثيين ابلغوا المواطنين في حارة عصر القريبة من مستشفى سيبلاس بضرورة أخذ احتياطاتهم التموينية استعداد للحضر .

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وأضافت المصادر أن الحظر سيستمر من الساعة الساسة فجر حتى صباح الخميس سيتم خلالها تعقيم المنطقة والمعاملة مع الحالات المشتبهة أن وجدت .

وأكدت المصادر أن التعقيم والحظر سيكون جزئي نظرا لعدم وجود إمكانيات للحظر والتعقيم الكلي .

هذا وشكك عدد من الأطباء بهذه الخطوة كونها جزئية وجاءت متأخرة بسبب تكتم المليشيا الحوثية .

الجدير ذكره أن وزير الصحة الحوثي طه المتوكل أعلن اليوم حالة وفاة بفيروس كورونا لوافد من الجنسية الصومالية وان خلالها التحفظ على جثته وتعقيم الفندق الذي كان يسكن فيه بصنعاء وفحص وحجر المخالطين له .