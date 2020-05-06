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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:لأول مرة الكشف عن سر غضب الشيخ ياسر العواضي لمقتل "جهاد الاصبحي" ولماذا جن جنوه على تلك الفتاة بينما قتلت الاف النساء اليمنيات ولم يغضبه ذلك

2020/05/06 الساعة 02:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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