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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليس حوثي ولا من الشرعية..الشيخ ياسر العواضي بتلقى طعنة غادرة وضربة موجعة من اقرب الناس اليه..لن تصدق من هو الحقير غدر بالبطل العواضي

2020/05/06 الساعة 01:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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