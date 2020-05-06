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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:لم تفعلها الشرعية ولا التحالف والا انتقالي..مغترب دحباشي من ابناء هذه المحافظة الشمالية يباغت الجنوبيين بعمل جبار اثلج صدر كل جنوبي ( صورة )

2020/05/06 الساعة 01:08 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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