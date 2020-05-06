شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الشيخ ياسر العواضي يحقق اول انتصار ويكسر هيبة الحوثيين وتسلطهم..ورسالة خنوع حوثية للشيخ العواضي تتوسل اليه ان يوقف قرع طبول الحرب( نص الرسالة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الشيخ ياسر العواضي يحقق اول انتصار ويكسر هيبة الحوثيين وتسلطهم..ورسالة خنوع حوثية للشيخ العواضي تتوسل اليه ان يوقف قرع طبول الحرب( نص الرسالة)

2020/05/06 الساعة 12:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..الشيخ ياسر العواضي يحقق اول انتصار ويكسر هيبة الحوثيين وتسلطهم..ورسالة خنوع حوثية للشيخ العواضي تتوسل اليه ان يوقف قرع طبول الحرب( نص الرسالة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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