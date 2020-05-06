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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..السلطات السعودية تزف بشرى سارة للمغتربين الذين تم طردهم من العمل وليس لديهم دخل ولا مرتبات وتعلن رسميا عن هذا الحل الذي ينهي كل مشاكلهم

2020/05/06 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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