شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهاااام:تحذير للمغتربين اليمنيين في السعودية..اياك ان ترتكب هذه المخالفة البسيطة لأنها ستودعك السجن والغرامة المالية كبيرة ستقصم ظهرك ولن تستطيع دفعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام:تحذير للمغتربين اليمنيين في السعودية..اياك ان ترتكب هذه المخالفة البسيطة لأنها ستودعك السجن والغرامة المالية كبيرة ستقصم ظهرك ولن تستطيع دفعها

2020/05/06 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وهاااام:تحذير للمغتربين اليمنيين في السعودية..اياك ان ترتكب هذه المخالفة البسيطة لأنها ستودعك السجن والغرامة المالية كبيرة ستقصم ظهرك ولن تستطيع دفعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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