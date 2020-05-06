شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اردوغان يباغت الشرعية ودول التحالف ويثلج صدور ابناء الجنوب بهذا العمل الذي لم يتوقعه احد ولم يخطر على بال اي جنوبي ( صورة ابكت الجنوبيين من شدة الفرحة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اردوغان يباغت الشرعية ودول التحالف ويثلج صدور ابناء الجنوب بهذا العمل الذي لم يتوقعه احد ولم يخطر على بال اي جنوبي ( صورة ابكت الجنوبيين من شدة الفرحة )

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