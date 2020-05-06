الجيش يصد هجوماً جديداً للميليشيا الحوثية فى جبهة قانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلنت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، نجاحها في صد هجوم لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.



ونقل موقع "سبتمبر نت" عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني قوله إن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة قانية بالمحافظة، إلا أن قوات الجيش اليمني، أفشلت تلك المحاولات وأجبرتها على الفرار.

وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.