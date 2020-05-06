آخر احصائية بعدد حالات كورونا في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن مساء الثلاثاء، من 12 حالة الى 21 بينها 3 حالات وفاة، وسجلت المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة اغلب الاصابات والوفيات.

واعلنت وزارة الصحة بصنعاء اخيرا عن اول حالة وفاة بكورونا في صنعاء لمهاجر افريقي توفي في احد فنادق العاصمة.

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فيما اعلنت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة كورونا في حكومة هادي، الثلاثاء ، تسجيل 8 حالات اصابة جديدة في عدن بينها حالة وفاة ، واصابة تاسعة بحضرموت.

وكانت اللجنة قد أعلنت تسجيل 12 حالة إصابة بكورونا في محافظات عدن وحضرموت وتعز حتى مساء الإثنين.