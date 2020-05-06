جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق التهدئة وشن الغارات الجوية على عدد من المحافظات.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 48 خرقاً بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها سبعة خروقات بقصف مدفعي وصاروخي لـ٨ قذيفة و٣٩ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

من جانب آخر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات جوية على وادي جارة وشرق جبل تويلق في جيزان و5 غارات جوية على مديرية مجر في محافظة مأرب وغارة جوية على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر 10 غارات جوية على جيزان ومأرب وصنعاء و48 خرقا في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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