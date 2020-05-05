التحالف: 93 خرقا حوثيا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الثلاثاء، أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت 93 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد التحالف، في بيان، التزامه بوقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد على الانتهاكات.

ولفت إلى أن الخروقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية باستخدام أسلحة وصواريخ باليستية.

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وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أكد سقوط صاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي كلم في محافظة عمران، فيما سقط الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة صعدة.

وأكد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ الباليستية تمثل استمرارا لاختراقات المليشيا لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 أبريل/نيسان الماضي.

ونوه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.