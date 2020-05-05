سفراء الدول الخمس الكبرى لدى اليمن يعلنون دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن سفراء الدول الخمس الكبرى لدى اليمن، الثلاثاء، دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.



وذكر السفير البريطاني لدى اليمن، ميشيل آرون، في بيان صحفي، أن سفراء الدول الكبرى، عقدوا اجتماعات منفصلة، عبر الإنترنت، مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، كما شارك ممثل عن مليشيا الحوثي، بعد لقاء مماثل مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

وقال الدبلوماسي البريطاني: "‏قلنا للطرفين إن أفضل دفاع ضد وباء كورونا المستجد هو وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية" .

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وحث سفراء الدول الكبرى على الانخراط بشكل بناء مع نصوص الأمم المتحدة؛ بهدف اعتماد الإعلان المشترك وحضور اجتماع الأزمة المقترح.

وأكد السفراء دعمهم الكامل للمقترحات التي قدمها جريفيث بهدف حل الأزمة والتي تنص على وقف شامل لإطلاق النار في عموم اليمن وتنفيذ إجراءات بناء ثقة والانتقال إلى مشاورات سياسية.

وتأتي التحركات الدولية، بالتزامن مع الهدنة الإنسانية الأحادية التي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية تمديدها حتى أواخر شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من التزام الحكومة الشرعية بالهدنة، تواصل المليشيا الحوثية خروقاتها لوقف إطلاق النار، وخلال الفترة الماضية ارتكبت أكثر من 2300 خرق لها.