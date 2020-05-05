الجيش الوطني يكسر هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة قانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة قانية الوهبية شمال محافظة البيضاء، مستغلة مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية مطلع أبريل الماضي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية



وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد النقح، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيات الحوثي حشدت عناصرها وحاولت التقدّم في أحد المواقع بجبهة قانية إلا أن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا المحاولة وكبّدوا المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

Advertisements

وأوضح ان من بين خسائر المليشيا قيادات ميدانية كبيرة تلقت تدريباتها على أيدي خبراء ايرانيين، بالإضافة إلى آليات ومعدات وأسلحة خفيفة وذخائر متنوعة استعادتها قوات الجيش في معارك اليوم.

وأكد قائد اللواء 117مشاه، أن أبطال الجيش الوطني في جاهزية قتالية عالية ويقظة دائمة وعلى استعداد لتحرير كافة مناطق البيضاء التي ما تزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.