شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير للغاية.. السعودية تصعق "بشار الأسد" بهذا الخبر.. النهاية اقتربت وهذا ماسيحدث في الأيام القادمة ولا مفر منه (تفاصيل خطيرة جدا) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير للغاية.. السعودية تصعق "بشار الأسد" بهذا الخبر.. النهاية اقتربت وهذا ماسيحدث في الأيام القادمة ولا مفر منه (تفاصيل خطيرة جدا)





توقع القائد العسكري السابق في وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن، علي التواتي القرشي، أن تنسحب روسيا من سوريا قريبًا بسبب وباء فيروس كورونا الذي يضربها. وقال "القرشي" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مع تراكم مشاكل بوتين، وفي تحول دراماتيكي مزعج، تضيف روسيا رقمًا قياسيًا يصل إلى 10.000 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الماضية". وأضاف الجنرال السعودي: "يبدو أن الانسحاب الإجباري من سوريا قد أزف موعده، ولكن نرجو ألا يكون على حساب الشعب السوري". وسجلت روسيا أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ تفشي المرض في البلاد، وذلك بوصول عدد الإصابات إلى 10.633 حالة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبحسب غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها، يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 134.686 حالة - أي أنها تحتل المرتبة السابعة بعدد الإصابات على مستوى العالم.



قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير للغاية.. السعودية تصعق "بشار الأسد" بهذا الخبر.. النهاية اقتربت وهذا ماسيحدث في الأيام القادمة ولا مفر منه (تفاصيل خطيرة جدا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.