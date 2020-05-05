شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأردنية:لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا ليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، أنه ولليوم الثامن على التوالي لم تسجل إي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة.

وأكدت وزراة الصحة في إيجاز صحفي تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة.

وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.

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وأشارت إلى أنه يتوقع عودة بعض المغتربين الأردنيين من دول الجوار، بسبب انتهاء عقودهم، وقد يكون من بينهم مصابين خاصة وأن الخطر لا زال موجوداً في ظل تفشيه الكبير حول العالم ودول الجوار.

وأكد الإيجاز الصحفي أن الأردن خالف التوقعات العالمية واستطاع تسطيح منحنى كورونا بالكامل مبكراً، وهو الآن في فترة انحسار المرض، مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ تحذير منظمة الصحة العالمية لموجة ثانية لكورونا على محمل الجد.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون ضبط النفقات ودمج الوزارات والهيئات والقضاء على الترهل الإداري وبرنامج تشغيل الشباب.