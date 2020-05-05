

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد سما المصري .. هروب مودة الأدهم وصديقتها قبل القبض عليهما بسبب عمل فاضح على السوشال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كثفت أجهزة الأمن المصرية من جهودها لضبط مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي "مودة الأدهم"، بعد هروبها قبل القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات فاضحة تحرض على الفسق والفجور.



ونقلت صحيفة الوطن، عن مصدر أمني أن المتهمة صدر ضدها قرار ضبط وإحضار، بعدما رصدت أجهزة الأمن انتشار عدة فيديوهات للمتهمة، و2 من أصدقائها خادشة للحياء.



وأوضح المصدر- حسب الصحيفة- أن المتهمة أغلقت شقتها الكائنة بمدينتي والكوافير الخاص بها ، وجاري البحث عنها ، كما أشار المصدر أنه جاري فحص والكشف عن 7 شخصيات من فتيات التك توك لاتهامهم بعرض فيديوهات خادشة للحياء وسيتم تقديمهم للقانون ، وأكد المصدر أن فريق المتابعة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الأداب يقوم برصد جميع الفيديوهات التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والتى تحرض على الفسق والفجور ، وحذر المصدر من مخالفة القانون والعادات والتقاليد التى تخل بالمجتمع سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية



وكانت مودة الأدهم نشرت من قبل مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها من سكان مدينتي ، يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.



وتكثف مباحث الإنترنت في مصر من جهودها لضبط أي خروج عن الآداب العامة، وذلك بعد القبض على الفتاة حنين حسام والفنانة سما المصري، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.



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