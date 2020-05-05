ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020 وهي كالتالي :

إغلاق محلات تجارية في إب احتجاجا على جبايات حوثية https://www.elyamnelaraby.com/477928/ توقعات بأن تعلن مليشيا الحوثي عن تسجيل حالات إصابة بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/477931/ وباء غريب يحصد أرواح 20 شخصا في عدن خلال ٢٤ ساعة https://www.elyamnelaraby.com/477932 16 فنان يهدون راديو الخليج 365 أجمل هدية (فيديو) https://www.elyamnelaraby.com/477933/ تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد https://www.elyamnelaraby.com/477941/ مناشدة عاجلة من مركز العزل في عدن للرئاسة والمجلس الانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/477947/ عاجل.. الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/477950/ Advertisements خبير عسكري يكشف اهداف ايران من اليمن https://www.elyamnelaraby.com/477962/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/477971/ الكثيري يفتتح قسمي الطوارئ العامة ومبنى مستشفى مديرية السوم https://www.elyamnelaraby.com/477973/ اقرار إجراءات اضافية لمواجهة كورونا في مديريات وادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/477996/ عاجل.. التحالف العربي: المليشيا الحوثية تطلق صاروخين بالستيين من صنعاء ويسقطان في عمران وصعدة https://www.elyamnelaraby.com/478013/ رئيس الحكومة يؤكد مساندة الحكومة لجهود لحج في مواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/478032/ طارق عفاش يشيد بموقف ياسر العواضي ونصرته ليمنية حرة https://www.elyamnelaraby.com/478033/ باعوم يكشف حقيقة الدعم الدولي لمواجهة جائحة كورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/478036/

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