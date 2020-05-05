طارق عفاش يشيد بموقف ياسر العواضي ونصرته ليمنية حرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

الخليج 365

أشاد قائد المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد، طارق محمد عبدالله عفاش، بموقف القيادي المؤتمري ياسر العواضي ضد قيام الميليشيا الحوثية بقتل يمنية ظلماً وعدواناً .

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وقال في تغريدة له بتويتر، "يسجل الشيخ ياسر العواضي موقفاً آخر من مواقف النخوة والحمية والوفاء المعروف بها وهو ينتصر ليمنيةٍ حرة قُتلت في بيتها ظلماً وعدوانا" .

وأضاف "لقد كان وفيا مع كل قضايا وطنه كما ظل وفيا للمؤتمر والزعيم مثلما هو الآن وفي مع أبناء قبيلته" .. مؤكداً أنه يشد على يده وعلى يد كل القبائل الرافضة للخنوع والخضوع