شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بفستان شبك بدون بطانة يظهر ‘‘المناطق الحساسة’’ من جسمها .. الفنانة ‘‘مايا دياب’’ تشعل ضجة عارمة وتنشر (صورة فاضحة) على طريقة ‘‘رانيا يوسف’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي أثارت الجدل في السوشيال ميديا.

وظهرت مايا دياب بفستان شبك يظهر جسمها وبدون بطانة بنفس طريقة فستان رانيا يوسف الذي أثار الجدل بمهرجان السينما، ولكن الفستان بأكمام طويلة. واعتمدت مايا دياب، في الصورة، التي يتحفظ "ناس تايمز" عن نشرها، تسريحة شعر بسيطة ومعتادة وإبرازه من جانب واحد، كما اعتمدت حزاما عريضا علي خصرها باللون الاسود اللامع يجسم الفستان.

وأثارت الصورة موجة تعليقات ساخرة ومهاجمة الفنانة صاحبة الإطلالات الجريئة.

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