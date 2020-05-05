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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشيخ صادق الاحمر يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويصفهم بوصف مهين وغير لائق..لن تصدق ما قاله الشيخ صادق الاحمر

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