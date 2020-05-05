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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الانتقالي يقول انه سيطر على سقطرى وقوات الشرعية تؤكد انها هي المسيطرة ..شاهد الصورة التي حسمت الجدل وكشفت من هو الطرف المسيطر ( صورة ) 2020/05/05 الساعة 09:50 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

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