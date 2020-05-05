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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشيخ ياسر العواضي وقبل ان يبدأ الحرب مع الحوثيين يتلقى دعم امريكي لم يتوقعه احد قلب الامور راسا على عقب، واربك كل حسابات الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على قيادات بالحرس الثوري الإيراني وكيانات على خلفية تهريب أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن. وقال السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل إن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أمير ديانات، العميل بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى شركة الطائف لخدمات التعدين التي ينتمي إليها، وذلك لتهريب أسلحة إلى الحوثيين، وانتهاك العقوبات وقوانين غسيل الأموال. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: عقاب إلهي مزلزل هز عروش الحوثيين..شاهد بالصورة العقاب الإلهي الذي وقع قبل قليل في معاقل الحوثيين واثارت جنونهم وارعبت كل المشرفين ( صورة ) عاجل:الشيخ صادق الاحمر يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويصفهم بوصف مهين وغير لائق..لن تصدق ما قاله الشيخ صادق الاحمر عاجل:الانتقالي يقول انه سيطر على سقطرى وقوات الشرعية تؤكد انها هي المسيطرة ..شاهد الصورة التي حسمت الجدل وكشفت من هو الطرف المسيطر ( صورة ) عاجل:الشيخ ياسر العواضي وقبل ان يبدأ الحرب مع الحوثيين يتلقى دعم امريكي لم يتوقعه احد قلب الامور راسا على عقب، واربك كل حسابات الحوثيين Advertisements عاجل: قناة الجزيرة تباغت الجميع وتكشف اجبار السعودية الرئيس هادي على هذا الامر الخطير..شاهد كيف كان رد الرئيس على الطلب السعودي الذي لا يخطر على البال عاجل:الانتقالي يدق ساعة الصفر ويسحق قوات هادي ويسقط قبل قليل محافظة جنوبية بالكامل..والقوات السعودية لا تحرك ساكنا وترفض التدخل ( صورة صادمة ) عاجل..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويرسل طائرة اخلاء طبية لنقل رئيس الوزراء اليمني السابق احمد عبد ين دغر بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع ويصل الى البيضاء على راس وفد حوثي كبير..لن تصدق العرض الجديد الذي وضعه المشاط للشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء وقال وزير الخزانة ستيفن تي منوشين -في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن على فيسبوك- إن "النظام الإيراني ومؤيديه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على صحة ورفاهية الشعب الإيراني". واعتبرت الخزانة الأمريكية تهريب "ديانات" أسلحة للحوثيين دليلا ومثالاً آخراً على نفوذ إيران المدمر في اليمن. وأمير ديانات -بحسب الخزانة الأمريكية- أمير إيراني وعراقي مزدوج وهو شريك قديم لكبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. ويشارك ديانات، المعروف أيضًا باسم أمير عبد العزيز جعفر المثاجي، في جهود الحرس الثوري الإيراني- لتوليد الإيرادات وتهريب الأسلحة إلى الخارج. ودعم ديانات، وهو مسؤول عن قيادات بالحرس الثوري الإيراني بهنام شاهرياري ورستم قاسمي، عمليات تهريب الحرس الثوري الإيراني لعدة سنوات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى شحن الأسلحة بما فيها الصواريخ. وشارك ديانات بشكل مباشر في جهود الحرس الثوري الإيراني - QF لتهريب شحنات من إيران إلى اليمن. ترجمة: الموقع بوست

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