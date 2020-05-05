عاجل.. التحالف العربي: المليشيا الحوثية تطلق صاروخين بالستيين من صنعاء ويسقطان في عمران وصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الثلاثاء، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء اليمنية باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة (121) كلم في محافظة عمران، فيما سقط الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة صعدة.

وأكد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراقات المليشيا لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 إبريل/نسيان الماضي.

ونوه إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان التحالف العربي قد أكد التزامه بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد حال خرق مليشيات الحوثي القرار.