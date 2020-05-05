شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:الانتقالي يدق ساعة الصفر ويسحق قوات هادي ويسقط قبل قليل محافظة جنوبية بالكامل..والقوات السعودية لا تحرك ساكنا وترفض التدخل ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الانتقالي يدق ساعة الصفر ويسحق قوات هادي ويسقط قبل قليل محافظة جنوبية بالكامل..والقوات السعودية لا تحرك ساكنا وترفض التدخل ( صورة صادمة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:الانتقالي يدق ساعة الصفر ويسحق قوات هادي ويسقط قبل قليل محافظة جنوبية بالكامل..والقوات السعودية لا تحرك ساكنا وترفض التدخل ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.