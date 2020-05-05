ماذا قال رئيس الوزراء أثناء اتصاله بمحافظ حضرموت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لمناقشة أوجه الدعم الحكومي المطلوب لإسناد جهود السلطة المحلية في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين والتعامل مع التحديات المستجدة وبينها الوقاية من فيروس كورونا.



Advertisements

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لأنشطة وجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادتها في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إضافة إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمراكز العزل والحجر الصحي لمكافحة وباء كورونا على ضوء الحالات المسجلة في المحافظة.. منوها بما ابدته السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من حنكة واقتدار في التعامل مع التحديات المستجدة، وما تحظى به من التفاف شعبي حول قيادتها.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، اللجنة العليا للطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة، بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لإسناد قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، إلى شرح عن مجمل الأوضاع الصحية والتنموية والخدمية والأمنية في المحافظة، وما تبذله السلطة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.. معربا عن تقديره للاهتمام الذي تحظى به محافظة حضرموت من دولة رئيس الوزراء، والحرص على متابعة اعمال قيادة السلطة المحلية والتنفيذية أولا بأول.