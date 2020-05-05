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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويرسل طائرة اخلاء طبية لنقل رئيس الوزراء اليمني السابق احمد عبد ين دغر بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل

وجه القيادي في المجلس الانتقالي حسان احمد علي عنتررسالة انسانية عاجلة ل ولي عهد ابو ظبي يطلب منه ارسال طائرة اخلاء طبية لنقل رئيس الوزراء اليمني السابق احمد عبد ين دغر بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل.

واضاف عنتر ..رئيس الوزراء اصيب بحالة جنون تام بعد اصابته بمرض فيروس كورنا القاتل وجعله يهلوس ويطلب من الانتقالي ان يجعل الشرعية تقوم بدورها لانقاذ الناس

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عاجل..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويرسل طائرة اخلاء طبية لنقل رئيس الوزراء اليمني السابق احمد عبد ين دغر بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل

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وقال عنتر في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ( والله يا بن دغر نحن في شهر كريم وانا اعلم يقينا انك انسان ملحد لا تؤمن بالله ولا برسوله ..ولكن هذا امر لا يعنينين وسيحاسبك الله عليه وليس انا ..فقط اتمنى ان تتذكر ماقاله المستشار في منظمة الصحة العالمية السيد ويلي لكلاركسون الذي قال ( لو اعادت الشرعية ربع ما نهبته من الحرب فلن تحتاج للمنظمة ولا للمساعدات من الدول لانقاذ شعبها )

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هذا ياسيد بن دغر قاله مسؤول محترم في منظمة الصحة العالمية وليس انا ) وهو حين يقول ذلك فلان الشرعية وتحديدا وزارة الصحة سرقت 2 مليار في غمضة عين .

اذا كنت تعتقد ان الشرعية لا تنام من قلقها عى ابناء الجنوب فانت مخطيء فقد سرقت الشرعية2 مليار ي غمضة عين المليار الاول خصص لمساعدة الناس في عدن بعد اجتياح السيول للمدينة.

والمليار الثاني خصصت لمكافحة فيروس كورونا ..وهذا امر اعلنته وكالة الانباء اليمنية سباء التابعة للشرعية لكن الناس المساكين في عدن لم يسمعو الا الخبر فقط اما الفلوس فقد ذهبت للجيوب ولم يراها احد.

ثم تاتي بع ذلك وبكل صلافة وحقارة لتطلب من الانتقالي ان يترك الشرعية تقوم بواجبها .

هناك وةاجب واحد تعرفه كل قيادات الشرعية هو النهب والسلب وشعارها ( ليموت اليمنيين جوعا ومرضا ما دامت ارصدتنا ترتفع ).

وكان رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية حاليا الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد وجه خطابا ضمنيا الى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي طرد الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس ٢٠١٩ : إن "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه".

مضيفا أن "المناورة ومحاولة التنصل عن المسؤولية لا تجوز".

وقلل بن دغر في مجموعة تغريدات على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي بالتدوين المصغر "تويتر" رصدها محرر "الأحرار نت" مخاطبا سلطة الانقلاب الثاني في عدن : "إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".

كما وجه الدكتور بن دغر خطابه للحكومة الشرعية ناصحا إياها بالقول : " وللحكومة نقول لا تذهبوا هناك مكبلين ، إما سلطة عامة وشاملة لتحقيق النجاح والتصدي للوباء واستعادة الخدمات - فالسلطات لا تتجزأ - أو أعلنتم هزيمتكم في عدن، وحملتم غيركم المسؤولية أمام الله والشعب، فذلك في نظري أفضل لكم وخير للشعب.. فحالة عدن اليوم كارثية، ولا بد من الانقاذ".