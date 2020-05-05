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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع ويصل الى البيضاء على راس وفد حوثي كبير..لن تصدق العرض الجديد الذي وضعه المشاط للشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء

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