تجار إب يدشنون اضراباً عن العمل بسبب انتهاكات الحوثيين

دشن عدد كبير من ملاك المحلات التجارية، في محافظة إب، وسط اليمن، اضراباً عن العمل، احتجاجاً على انتهاكات وممارسة الحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن معظم المحلات التجارية في شارع تعز، وسط المدينة، وشوارع أخرى أغلقت أبوابها أمام الزبائن، احتجاجاً على الابتزاز المالي الذي تفرضه المليشيا الانقلابية، عبر مدير واجباتها "ماجد التينة" منذ مطلع شهر رمضان.



وشوهدت عدد من المحلات التجارية، الليلة الماضية، مغلقة أمام المتسوقين في أوقات تعد ذروة للبيع في ليالي رمضان.



وأكدت المصادر أن أصحاب المحلات التجارية رفضوا دفع مبالغ طائلة يسعى "التينة" فرضها عليهم مقابل أموال زكاة بزيادة تصل إلى أكثر من 1000% عن العام الماضي.



يأتي ذلك بعد أيام من احتجاز المليشيا لعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية في مدينة إب، بسبب رفضهم دفع زيادات كبيرة في مربوط الزكاة السنوي، ناهيك عن اتاوات مالية تفرضها المليشيا عليهم تحت مسميات مختلفة.



وكان عدد من التجار في مدينة إب، قد شكوا من ممارسات وانتهاكات جسيمة يقوم بها مدير الواجبات الحوثي تمثلت في فرض زيادة غير معقوله في مربوط الزكاة واقتحام محلاتهم التجارية والاعتداء والسجن لعدد من التجار والعاملين معهم.



