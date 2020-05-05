خبير عسكري يكشف اهداف ايران من اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الخبير العسكري العميد "حسين علي محسن الحالمي"، أهداف إيران من اليمن.



وأضاف في تصريحات خاصة ل”الخليج 365” بأن إيران هي من زمن ما قبل باذان الفارسي في اليمن وقبل بهلوي وخميني وفي الراهن تؤكد العزم والرغبة في اطماعها المكشوفه وإكمال قبضتها بعد العراق وسوريا ولبنان في اليمن إما لماذا اليمن فالدلالات والابعاد واضحه نظرا لموقع اليمن الهام وممراته وموانئه وثرواته ومعطيات اخرى.

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