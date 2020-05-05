شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تعلن رقم قياسي جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 30251 حالة منها 24620 حالة نشطة و 143حالتها حرجة تتلقى الرعاية المركزة. كما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل9 حالات وفيات ليرتفع الإجمالي إلى200 حالة وفاة. وأضاف المتحدث أن المملكة سجلت 955حالة تعافي جديدة ليرتفع الإجمالي إلى5431 حالة .

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