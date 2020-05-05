شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها عن أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء.



وقال طه المتوكل، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالة المصابة لمهاجر صومالي.

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