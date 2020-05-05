شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 عدن - الخليج 365 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

Advertisements وأكدت اللجنة الوطنية في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأخيرة. وبينت أن" منها حالة في حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالة وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من إبريل إلى (21) حالة بينها (3) حالات وفاة

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