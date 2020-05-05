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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في سابقة رق وعبودية.. مواطن من ريمة يقدم على بيع أطفاله الأربعة لشخص من إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
إب - الخليج 365
في سابقة رق وعبودية، أقدم أحد المواطنين في اليمن، على بيع أطفاله الأربعة، في ظل الوضع المعيشي التي تشهده البلاد جراء الحرب.
وذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأن نافذا في محافظة إب قام بشراء أربعة أطفال مستغلاً الحالة النفسية لوالدهم المنحدر من محافظة ريمة.
وبينت المنظمة، أن والد الأطفال يدعى إسماعيل غالب صالح عبدالله، يعاني من حالة نفسية، وغادر منزله في منطقة بني القرصب في مديرية كسمة بمحافظة ريمة قبل عامين، وتنقل معهم إلى أن وصلوا إلى محافظة إب.
وبحسب المنظمة، فإن الأب عاد إلى منطقته بمحافظة ريمة، لتفاجأ زوجته ووالدته بعودته وحيداً دون أطفاله، وعند استفساره أفاد أنه قام ببيعهم، ولم يستوعب أحد ما جرى، إلا بعد أن اتصل الابن الأكبر (توفيق) البالغ من العمر 15 عاما بوالدته ليخبرها بأنهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر.
وأضافت المنظمة، أن والدة الأطفال حاولت استعادة أطفالها غير أن المدعو بكيل الفاطمي رفض إعادتهم بمبرر أنه اشتراهم من والدهم، كما هدد من يطالبونه بإعادة الأطفال إلى والدتهم بقتلهم بالرصاص.
وكانت مذكرة صادرة عن أمن مديرية كسمة بمحافظة ريمة فإن اسماعيل عبدالله من ابناء محافظة ريمة مديرية كسمة لديه أربعة أولاد وهم توفيق وإشراق وعماد وسارة متواجدين في مديرية القفر في محافظة إب لدى النافذ بكيل صلاح الفاطمي ولم يقم بإعادة الأولاد إلى والددتهم، ويفيد المذكور بأنه اشتراهم من والدهم.
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