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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلمون في إب يناشدون "اليونيسيف" إيجاد حلول لصرف الحوافز المالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
إب - الخليج 365
ناشد معلمون في عدة مديريات بمحافظة إب "اليونيسيف" والجهات المختصة في التربية ايجاد حلول لصرف الحوافز المالية.
وأوضح عدد من المعلمين أنهم فقدوا قسائم صرف التحقق، فيما بعضهم تعرضت قسائمهم للتلف، خصوصا وأنهم قد استلموها قبل أسابيع ، ولهذا السبب العارض تم حرمانهم من استلام مستحقاتهم رغم امتلاكهم للبطائق الشخصية وإثبات الهوية.
وقد سبق وأن تم التحقق منهم، ميدانيا عبر لجان المنظمة، وبياناتهم سليمة وموجودة في كمبيوتر بنك الكريمي وكمبيوتر منظمة اليونيسيف حد قولهم.
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