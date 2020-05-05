16 فنان يهدون راديو اليمن العربي أجمل هدية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

في ظل الحجر الصحي الذي تعرفه أكثر من دولة في العالم، أصدر الفنان والباحث الموسيقي ومعد البرامج التلفزيونية الفنية عبدالسلام الخلوفي بمعية الفنان المغربي المقيم ببلجيكا رفيق الماعي، عملا إبداعيا عن بعد شارك فيه 16 فنانا من أماكن متفرقة في العالم، توحدوا في الصلاة على أشرف الخلق، سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه، وشارك في هذا العمل الجميل غناء بالإضافة لصاحبي الفكرة الفنانين عبدالسلام الخلوفي ورفيق الماعي،كل من: السينغالي مامادو درامي من مدينة سيني البلجيكية والتركي كولابي كوبات المقيم بمدينة نامور ببلجيكا.



والعمل عبارة عن توليفة موسيقية، حاولت أن تسافر بالمسلمين، بين معاقل الإنشاد الديني، انطلاقا من المغرب وزواياه ومرورا بالسينغال وطرقها الصوفية المتجذرة من قادرية وتيجانية ووصولًا إلى تركيا التي تنتشر فيها أكثر من طريقة كالنقشبندية والقادرية والمولوية والخلوتية.

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واجتمع فنانون موسيقيون لعزف هذا العمل من جنسيات عديدة، سورية من خلال عازف الناي تمام رمضان وتركية كعازف الساز ياسين برلار، والمغاربة: علىالكمان: عبدالرحيم السملالي من اوفربلط/ بلجيكا ومحمد رشيدالتسولي من طنجة/ المغرب/ وفيصل كريش من سان لوكار دباراميدا/ إسبانيا ومحمد بنشقرون من طنجة/ المغرب وعلى القانون:أحمد الماعي من طنجة/ المغرب وعلى العود يونس فخار من طنجة / المغرب/ وعلى آلة التشيلو: عبدالمجيد خليكان من الدارالبيضاء/ المغرب وعلى الكلارينيط: هيثم البشري من الرباط المغرب، وعلى الإيقاع كل من أحمد الخيلي من مولنبيك/ بلجيكا وعبد العالي الجزولي من لييج/بلجيكا.

هذا وتشكر أسرة الخليج 365 الفنان عبدالسلام الخلوفي علي هديته.