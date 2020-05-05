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توقعات بأن تعلن مليشيا الحوثي عن تسجيل حالات إصابة بكورونا

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

توقعات بأن تعلن مليشيا الحوثي عن تسجيل حالات إصابة بكورونا

صنعاء - الخليج 365

توقع ناشطون وصحفيون، أن تعلن مليشيا الحوثي عن تسجيل إصابات بفيروس بمناطق سيطرتها.

 

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وبحسب متابعة خاصة لمراسل "الخليج 365"، فإن توقعات بأن يعلن الحوثيون عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتهم.

 

ومن المرتقب أن يعقد الحوثيون مؤتمرا صحفيا  (الثلاثاء) الساعة الثالثة عصرا بمقر وزارة الصحة بحكومة المليشيا.

 

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