شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات بأن تعلن مليشيا الحوثي عن تسجيل حالات إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 صنعاء - الخليج 365 توقع ناشطون وصحفيون، أن تعلن مليشيا الحوثي عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها.

Advertisements وبحسب متابعة خاصة لمراسل "الخليج 365"، فإن توقعات بأن يعلن الحوثيون عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتهم. ومن المرتقب أن يعقد الحوثيون مؤتمرا صحفيا (الثلاثاء) الساعة الثالثة عصرا بمقر وزارة الصحة بحكومة المليشيا.

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