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سيول تجرف طفلة بعد يوم من جرف فتاة في إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

سيول تجرف طفلة بعد يوم من جرف فتاة في إب

إب - الخليج 365

جرفت سيول الأمطار طفلة بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل أمطار غزيرة تشهدها المحافظة.

 

وقالت مصادر محلية إن طفلة جرفتها سيول الأمطار بمنطقة محادب بمديرية المشنة.

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وأضافت المصادر أن الطفلة "ل م" ذهبت إلى مدرسة الحرية بمديرية المشنة لاستلام بسكويت مقدم من برنامج الغذاء العالمي وأثناء عودتها جرفتها السيول.

 

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من جرف السيول لفتاة تبلغ من العمر 14 عام "راعية أغنام"، في منطقة جبل "الراحب" غرب النقيلين بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

 

وتسبت السيول الجارفة التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها أغلب مديريات محافظة إب، بخراب الطرقات وتضرر ممتلكات زراعية واسعة

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