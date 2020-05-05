وقفة إحتجاجية في إب للمطالبة بمحاسبة قتلة طبيب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 إب - الخليج 365 نفذ مواطنون، وقفة إحتجاجية أمام بوابة السلطة المحلية بمحافظة إب "وسط اليمن" للمطالبة بالقبض على قتلة طبيب.

Advertisements ورفع المحتجون لافتات عدة تطالب القبض على قتلة الدكتور الصيدلاني "محمد صالح الواصلي" والذي قتل برصاص المليشيا الحوثية. وقتل الدكتور الواصلي قبل أيام في نقطة "قرين الفهد" بالقرب من منطقة الفاخر بين محافظتي إب والضالع. وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة للمواطنين والتي من بينها جرائم قتل في حواجز تفتيش بعدد من مديريات المحافظة إب

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