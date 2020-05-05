شكرا لقرائتكم خبر عن تورط رئيس وزراء قطر الأسبق في محاولة إنقلاب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - زعمت صحيفة تركية تورُّط رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم بن جبر في محاولة انقلاب على أمير البلاد تميم بن حمد، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المجموعة التي خططت للانقلاب على مدار شهرَيْن.
ووفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية فقد نقلت صحيفة "إنترنت هابر" التركية عن وسائل إعلام إسرائيلية محاولة رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الإطاحة بأمير قطر؛ لأنه أمر بإجراء تحقيق حول فساد شركاته الخاصة.
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