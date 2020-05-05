كسر هجوم للمليشيات الحُوثية بالدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم شنته المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن، على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية نفذت هجوماً على المواقع الشرقية للقوات المشتركة الا ان يقظة وصلابة القوات حالت دون إحراز اي تقدم للحوثيين.

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وأضافت المصادر ان القوات كسرت زحف المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرت عناصر الحوثيين على الفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي تصدت له القوات المشتركة، خلال 24 ساعة، للمليشيات الحوثية بعد أن كسرت زحف آخر للمليشيات في مديرية حيس ضمن تصعيدها العسكري المتواصل.