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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة زحف للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، في مديرية حيس جنوب الحديدة وكبدتها خسائر فادحة جراء خروقاتها للهدنة الأممية.
وأفادت مصادر ميدانية في حيس ان القوات المشتركة تصدت لزحف المليشيات بكل صلابة واستبسال، وأجبرتها على التراجع بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا خلال الاشتباكات.
وتوجه القوات المشتركة الصفعات الموجعة للمليشيات الحوثية التي دأبت على خرق الهدنة لوقف إطلاق النار في سعي منها لتقويض مساعي التهدئة وجهود إحلال السلام.
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