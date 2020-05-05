محافظ المهرة يوجه بتشديد الإجراءات الوقائية بميناء نشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ، بتشديد الإجراءات الوقائية بميناء نشطون، لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



Advertisements

وأكد المحافظ خلال اجتماعه بمدير عام الميناء سعيد كريس، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس ومنع الإزدحام وتشديد إجراءات التعقيم بشكل يومي..مشدداً على ضرورة فحص طواقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات كورونا.

الى ذلك ناقشت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمستشفى الغيضة المركزي، برئاسة مدير مكتب الصحة الدكتور عوض سعد، القضايا المتعلقة بتجهيزات مركز الحميات " covid 19"، واستراتيجية عمل الطواقم الطبية والميزانية التشغلية وحوافز العاملين بالمركز وغيرها من الجوانب الأخرى.