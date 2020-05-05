وزارة الاعلام تنعي الصحفي فضل الحبيشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام الصحفي المخضرم فضل الحبيشي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الصحفي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وجاء في البيان " إن اليمن برحيل الصحفي الحبيشي تكون قد فقدت واحداً من رجال الصحافة، الذين تميزوا بالعطاء والبذل في مختلف المراحل، واستمر يعمل باخلاص ومهنية بفرع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف " لقد كان الفقيد مثالاً للصحفي المثابر والمتفاني في أداء عمله في خدمة الحقيقة وخدم الوطن طول فترة عمله في مجال الصحافة، واسهم بفاعلية في الارتقاء بالمهنة".

وتقدمت الوزارة بصادق التعازي وخالص المواساة لأفراد أسرته وزملائه ومحبيه ..سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.