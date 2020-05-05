اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزارة الاعلام تنعي الصحفي فضل الحبيشي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الاعلام تنعي الصحفي فضل الحبيشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

وزارة الاعلام تنعي الصحفي فضل الحبيشي

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام الصحفي المخضرم فضل الحبيشي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الصحفي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

Advertisements

وجاء في البيان " إن اليمن برحيل الصحفي الحبيشي تكون قد فقدت واحداً من رجال الصحافة، الذين تميزوا بالعطاء والبذل في مختلف المراحل، واستمر يعمل باخلاص ومهنية بفرع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في العاصمة المؤقتة عدن".

 

وأضاف " لقد كان الفقيد مثالاً للصحفي المثابر والمتفاني في أداء عمله في خدمة الحقيقة وخدم الوطن طول فترة عمله في مجال الصحافة، واسهم بفاعلية في الارتقاء بالمهنة".

 

وتقدمت الوزارة بصادق التعازي وخالص المواساة لأفراد أسرته وزملائه ومحبيه ..سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاعلام تنعي الصحفي فضل الحبيشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا