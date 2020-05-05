لجنة الطوارئ بمأرب تقر إجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا بمحافظة مأرب في الاجتماع ،اليوم، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة اللواء سلطان العرادة ، اجراءات اضافية لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتقاله بعد تسجيل حالات مؤكدة في محافظات عدن وتعز وحضرموت مؤخرا.



وتشمل الاجراءات تشديد الفحص على مداخل المحافظة وتعزيز فرق الاستجابة الصحية العاملة في المداخل بمراكز فحص متكاملة في اسرع وقت وتعمل على مدار الساعة لفحص الاشخاص القادمين للمحافظة.

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كما أقرالاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح ،البدء بتنفيذ حملة رش ضبابي رذاذي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك والبكتريا والذباب التي تتكاثر مع موسم الامطار ،وعددا من الاجراءات الخاصة بمنع التجمعات في اسواق القات والاعراس ومختلف الفعاليات، وتشديد الرقابة الدورية لالتزام المولات والاسواق التجارية بالاجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر و اتخاذها كافة وسائل السلامة والاستمرار في نشر رسائل التوعية المجتمعية عبر مختلف الوسائل المتاحة لتوعية المجتمع بالاجراءات والطرق السليمية لحمايتهم من الفيروس.

وشددت اللجنة على اهمية استكمال اللمسات الاخيرة لاعداد وتهيئة وتجهيز المستشفى الميداني لعلاج أي حالة يثبت اصابتها بالفيروس واماكن الحجر الصحي للمخالطين والحالات المشتبهة.

وكانت اللجنة قد استمعت من مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي الى تقرير اللجنة الفنية حول ما انجزته من اعمال خلال الفترة الماضية من اعمال خاصة فيما يتعلق بتجهيز واعداد مراكز العزل الصحية ومراكز الحجر..مؤكداً انتهاء اللجنة الفنية من تجهيز مركز العزل الرئيسي في جامعة إقليم سبأ بالإضافة الى الاستمرار في تجهيز مراكز عزل خاصة بالنازحين في المخيمات بسعة 65 سريرا كمرحلة اولى بالتعاون مع بعض المنظمات الى جانب تأهيل وتدريب( 124 )عاملا صحيا وتوزيعهم على ( 94) فريق استجابة عاجلة جاهزة في مختلف مديريات المحافظة