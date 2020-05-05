وزير الاعلام يحذر من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

الخليج 365 - عدن

حذر وزير الاعلام معمر الإرياني من تصاعد عمليات التجنيد الاجباري للمدنيين من قبل المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها جراء النزيف المتواصل لعناصرها في جبهات القتال.



وقال وزير الاعلام في تصريح صحفي "ان مرتزقة ايران (المليشيا الحوثية) تجبر عقال الحارات في العاصمة المختطفة صنعاء على تجنيد أربعة مدنيين من كل حي بهدف تدريبهم على استخدام السلاح والزج بهم في جبهات القتال كوقود لحربها العبثية على الشعب اليمني، بعد أن خسرت المئات من عناصرها في محافظات ‎الجوف ومارب والبيضاء".

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‏واضاف الارياني "ان ما تقوم به المليشيا الحوثية من تجنيد إجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة السلاح والزج بهم في جبهات القتال، هي جرائم قتل جماعي للمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية لمقاتليهم خدمة للمشروع التوسعي الإيراني".

‏واشار الارياني الى ان المليشيا الحوثية تمارس هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد المدنيين اجباريا لجبهات القتال في ضل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس‎كورونا لتؤكد أجندتها التصعيدية ومواقفها تجاه السلام وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين.