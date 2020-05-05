ماذا يحدث خلف الكواليس : موقف صادم لقائد عسكري كبير في الشرعية يطلب من الجيش التخلي عن ال العواضي في ثورتهم ضد الحوثيون

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عدن - ياسمين التهامي - دعا مسئول حكومي الشرعية اليمنية الى ترك محافظة البيضاء وشأنها في مواجهة الحوثي. وقال أمين عام العاصمة اللواء عبدالغني جميل في تغريدة له ان على حكومة الشرعية ترك محافظة البيضاء وشأنها في مواجهة الحوثي والتي تداعت قبائل لمواجهة الجماعة الحوثية عقب مقتل امرأة من ال عواض. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) شاهد : الاعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون (فيديو) بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements بعدمسلسل أم هارون .. شاهد أغنية للفنان “نبيل شعيل” تشعل مواقع التواصل.. وتثير جدل كبير بين الكويتيين والعراقيين (فيديو +تعليقات) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وقال جميل في تغريدته:‏للمرو الثانية والثالثة والرابعة اخواننا في الشرعية دعوا البيضاء وشأنها الموقف قبيلي بحت .

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