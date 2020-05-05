شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يقدم فرصة وحيدة للنظام السعودي لإنقاذ اقتصاد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعم ما يسمى بعضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي أن أفضل فرصة للنظام السعودي لإيقاف ما زعم عنه النزيف الحاد لاقتصاد المملكة تتمثل في إيقاف تحالف دعم الشرعية حد زعمه.

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر: على النظام السعودي الدخول في حلول جذرية بدلاً من الحديث عن حلول ترقيعية تحت مزاعم إيقاف إطلاق نار وهمي والالتزام بالحل الشامل، الوضع الاقتصادي السعودي معروف عالمياً بسلبيته ولن تنقذه أميركا من وضع كارثي هي جزء من أسبابه.

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