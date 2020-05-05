شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي .. ينقلب على الإمارات ويدعو السعودية لإنشاء أكبر قاعدة عسكرية في هذه المنطقة من أجل المواجهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بأكبر قاعدة عسكرية للسعودية في الجنوب.

وقال بن بريك في رد له على تقرير لقناة بلقيس التابعة للناشطة الإصلاحية "إخوان اليمن" توكل كرمان عن وصول قوات سعودية إلى سقطرى أن المجلس يرحب بأكبر قاعدة عسكرية للسعودية في الجنوب.

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وقال: "‌‎الجنوب يرحب وبإذن الله تكون أكبر قاعدة عسكرية للسعودية العظمى خارج المملكة وفي بلدها الثاني الجنوب على بحر العرب والمحيط الهندي وعلى مدخل خليج عدن في أهم طريق للتجارة الدولية يربط الشرق بالغرب وقبالة القرن الإفريقي والذي توجد فيه قاعدة للغازي العثماني قردوغان".

واختتم بالقول : "حن العرب ولا فخر".

واعتبر البعض أن تصريحات هاني بن بريك هذه تعد انقلاباً واضحاً على الإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي.