شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : زوارق حربية تركية تصل إلى جزيرة سقطرى والسعودية تحرك بارجة حربية وكتيبة جديدة تعلن الانقلاب والمجلس الانتقالي يكشف تفاصيل خطيرة اخر التطورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت سقطرى، الاثنين، المزيد من التحشيدات العسكرية مع احتدام الصراع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الانقلابي وتزايدت احتمالات التدخل التركي المرتقب للسيطرة على الجزيرة وفقاً لما نقله موقع الخبر اليمني.

وقال ناصر قيس، قائد اللواء الاول مشاة بحري في قوات الشرعية الذي انضم إلى الانتقالي إن زوارق حربية تركية بدأت تحوم حول الجزيرة، مشيرا إلى أنها تقوم بإنزال عناصر وضباط اتراك قبالة سواحل الجزيرة ويتم نقلهم على متن قوارب صيد.

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وجاء إعلان قيس بعد يوم على تحذير الناطق الرسمي للانتقالي سالم العولقي من احتمال تدخل تركي عقب رصد تحركات في أكبر قاعدة لأنقرة في الساحل الصومالي القريب من الجزيرة.

ويأتي إعلان قيس وسط مخاوف الانتقالي من تدخل السعودية لإنهاء الانقلاب على الشرعية في هذه الجزيرة التي شهدت الكثير من الأحداث خلال الأيام الماضية خاصة أن حديثه عن زوارق تركية يتزامن مع إبحار بارجة سعودية تقل مئات الجنود والآليات صوب الجزيرة في تعزيز للقوات السعودية التي أنزالت عشرات الجنود والاليات خلال الساعات الماضية عبر 3 رحلات للطيران العسكري.

وفي سياق متصل أعلنت كتيبة جديدة من قوات الشرعية في منطقة دكسم الوسطى بسقطرى انضمامها إلى صفوف الانتقالي.